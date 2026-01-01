Althaf
Platformnya cepat, stabil, dan memiliki banyak pilihan game. Saya sangat menikmati fitur komunitasnya.
Tidak Ada Saran
AI Suggested Searches
Pencarian yang Disarankan
PENCARIAN POPULER
PENCARIAN TERBARU
DIREKOMENDASIKAN
Galaxy A07
Harap pindai Kode QR dengan perangkat mobile Anda, dan letakkan gambar produk di tempat yang diinginkan.
{{upgrade.description}}
{{upgradeResult.displayModelName}}
{{upgradeResult.discountText1}}
{{upgradeResult.description1}}
{{upgradeResult.description2}}
{{offerFinance.description}}
{{galaxyForever.description}}
{{galaxyForeverResult.displayModelName}}
{{galaxyForeverResult.discountText1}}
{{galaxyForeverResult.description1}}
{{galaxyForeverResult.description2}}
Bezel yang dapat disesuaikan dijual terpisah
Skin yang dapat disesuaikan, dijual terpisah
{{item.name}}
Habis
{{item.name}}
Habis
{{item.name}}
Habis
{{item.name}}
Habis
Bezel kustom pada The Frame terpasang pada tempatnya secara magnetis. Sekarang, Anda dapat berganti gaya dalam sekejap.
Desain bezel jenis bevel yang baru menawarkan tepi bezel dalam sudut 45 derajat yang elegan.
{{tradeIn.description}}
Selamat, Anda telah mendapatkan diskon tukar tambah.
{{item.discountPriceTextTile}} {{item.discountPriceText}} {{item.discountText1}} {{item.abondementAmountText}} {{item.spotGuaranteeAmountText}} {{item.tradeinValueText}} {{item.exclusiveTradeinUnitOfferText}} {{item.extraTradeinOfferText}} {{item.exclusiveChannerTradeinOfferText}} {{item.extraTradeinVoucherText}} {{item.specialDiscountText}}
{{item.displayModelName}}
Harga akan bervariasi berdasarkan model dan kondisi perangkat lama. *S&K berlaku.
The device you are trading in is more valuable than the phone you are buying. Unfortunately we cannot credit you the excess value, so please remove the trade in device, or change the device you are purchasing
Perangkat lama Anda memiliki harga tukar yang lebih besar dari harga Galaxy baru yang akan Anda beli. Kelebihan harga tukar ini tidak dapat diuangkan ataupun dikembalikan.
You can check the stock quantity for each region
Please select city
{{newAssuredBuyBack.description}}
Please select MEGA188 Assured Buyback or no coverage
MEGA188 – Platform Game Digital Modern untuk Arcade, Puzzle, RPG & E-Sports
Tambah Samsung Care+ atau lanjutkan tanpa perlindungan extra
{{warranty.description}}
{{warrantyResult.displayModelName}}
{{warrantyResult.discountText1}}
{{warrantyResult.description1}}
{{warrantyVd.description}}
{{warrantyVdResult.title}}
{{warrantyVdResult.priceDisplay}}
{{delivery.errorMessage}}
{{deliveryResult.priorityText}}
{{deliveryResult.mainText}}
{{deliveryResult.subText}}
Standard installation charges may apply. Click here for more details.
{{deliveryResult.decText}}
{{item.disclaimer}}
{{tariffOption.description}}
{{tariffOptionResult.displayModelName}}
{{tariffOptionResult.discountText1}}
{{tariffOptionResult.description1}}
{{tariffOptionResult.description2}}
{{tariffOptionResult.description}}
{{tariffOptionResult.price}}
{{tariffOptionResult.disclaimer}}
{{message.item.tcCTAText}}
{{message.item.periodText}}
Cara kerja tukar tambah
Now you get innovative smartphone with right tariff plan.
Buy your phone along with an inclusive monthly network plan and pay monthly*
Choose from a range of networks and inclusive monthly plans to get started with your new Galaxy phone straight away.
Pay for your phone and an inclusive bundle of calls, texts and data in one easy-to-manage monthly fee.
You will be redirected to our trusted partner, A1 Comms Ltd (trading as Mobileshop), to purchase your phone and setup your monthly plan.
Cek layanan tukar tambah di area Anda!
Akses menu Tukar Tambah di aplikasi Samsung Gift Indonesia atau unduh aplikasi SS.com Trade In untuk memeriksakan ponsel pintar Anda. Setelah ponsel Anda lolos uji, IMEI perangkat lama Anda akan tercatat dalam basis data kami, sehingga Anda dapat menikmati diskon tukar tambah khusus.
Tukar tambah tersedia di area kode pos Anda
Estimasi harga tertinggi perangkat lama Anda
Estimasi harga tertinggi perangkat lama Anda
Masukkan IMEI perangkat lama AndaProsedur tukar tambah permainan
1. Download App SS.com
atau
Gunakan App
Samsung Gift Indonesia
2. Lanjutkan proses pada aplikasi untuk mendapatkan harga estimasi smartphone
3. Kembali ke laman produk Galaxy yang Anda inginkan dan masukkan kode IMEI
4. Lanjutkan dengan menyetujui harga perangkat lama Anda
Mohon masukkan IMEI atau Nomor Serial yang valid
Benar
Last step, Is your phone in good condition?
Not eligible for trade-in
Harga diskon tukar tambah yang Anda dapatkan
Hidupkan ponsel dan tahan catu daya
Keausan normal
Layar berfungsi & tidak ada layar yang retak
Not blacklisted
Factory reset & non-aktifkan penguncian aplikasi
Jaminan
Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.
Tab on desktop version in the browser.
Harga Produk: Rp 17.099.000
Pilih Bank
Samsung Care+
Samsung Care+ Disclaimer with link
Here’s what’s covered
Get fast, convenient repairs using genuine login parts, from our authorized technicians.
If your device isn’t running smoothly, we’ll check and fix the issue.
Stay powered up with hassle-free battery replacements.
Make up to 4 claims for repair or replacement within 2 years, and save with a low deductible per claim.
Layanan Perbaikan Secara Total untuk Smartphone Galaxy Anda. Hindari Kejadian Tidak Terduga Dengan Perlindungan Ekstra
EXTENDED WARRANTY
Layanan Perbaikan Secara Total untuk Smartphone Galaxy Anda. Hindari Kejadian Tidak Terduga Dengan Perlindungan Ekstra
Extended Warranty
Perpanjang durasi garansi pabrik untuk produk Anda
Produk terpilih ( 0 )
B2B Enquiry Form
* This field is required
* This field is required
* This field is required
* This field is required
* This field is required
* This field is required
* This field is required
* This field is required
(0/2000)
* This field is required
Verification expired. Check the checkbox again.
* Please accept the Samsung Privacy Policy to proceed
Terima kasih!
Pertanyaan Anda telah berhasil dikirimkan. Kami akan segera menghubungi Anda.
NOTIFIKASI STOK
Dapatkan notifikasi ketika item ini tersedia untuk dibeli, dengan menambahkan email Anda.
Silahkan periksa kembali alamat email Anda
Kami akan mengirim email kepada Anda ketika stok tersedia.
Terima kasih.